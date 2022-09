Zorgen bij mensen met warmtepomp of stadsverwarming: 'Je wordt afgestraft omdat je verduurzaamd hebt'

Provincie Utrecht - Het gisteren door het kabinet voorgestelde 'prijsplafond' voor gas en elektriciteit, leidt tot een hoop vragen bij mensen die een warmtepomp of stadsverwarming hebben. Want over de warmtepomp of stadsverwarming werd in de miljoennota niet gerept. Tot onvrede van bijvoorbeeld Heiko Prak uit Nieuwegein. "Omdat je alleen maar elektriciteit gebruikt word je extra gepakt."