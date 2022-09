Scholieren worden gedrild door Defensie: 'Sla je een push-up over? Dubbel over doen'

Onder meer de mariniers en de mannen van de Marechaussee komen bewust naar Nieuwegein, zegt Cees van Rootselaar. Zijn SportID heeft de Nieuwegeinse sportweek mede-georganiseerd. "We staan er hier niet bekend om dat we veel bewegen. In Nieuwegein zijn veel mensen te zwaar, is er best wat criminaliteit én zitten er relatief velen in de financiële problemen. Dat maakt dat er hier niet zoveel wordt gesport. Daarom hopen we vandaag de jonge generatie te inspireren dat wél te doen."