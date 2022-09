Stadsbestuurders M50 lunchen met Kamerleden over problematiek in hun gemeente: 'Ze komen toch in een Haagse bubbel'

Naast De Bilt behoren nog zes andere Utrechtse gemeenten tot de M50, namelijk De Ronde Venen, Houten, Nieuwegein, Veenendaal, Woerden en Zeist. Middelgrote gemeente hebben veel te maken met soortgelijke problemen, vertelt de Biltse burgemeester. "Bijvoorbeeld de vertrekkende streekziekenhuizen in de regio, het tekort aan personeel in onze gemeenten en bepaalde vormen van regionalisering van de jeugdzorg waar we geen voorstander van zijn", zegt Potters. "Dit zijn hele concrete thema's waar we graag met hen over in debat willen."