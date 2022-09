Gemeente Amersfoort wil 'Skaeve Huse' naar de stad halen

Op meerdere plekken in Nederland, waaronder Utrecht, wonen mensen in een Skaeve Huse. Dit is een bijzondere woonvorm waar mensen begeleid wonen in een rustige omgeving op enige afstand van een woonwijk. Begeleiding en zorg is voor bewoners verplicht. Het doel van de woonvorm is om de kwaliteit van leven voor bewoners te verbeteren en om de rust in de samenleving terug te brengen. Omwonenden moeten zo prettig kunnen blijven wonen.