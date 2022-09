Deel rondom Utrecht Centraal wordt verblijfsontzeggingsgebied, gemeente werkt plan verder uit

Voor het aanpakken van die laatste groep moet er worden samengewerkt met onder anderen het Rijk. Er zijn nu ongeveer 50 personen in beeld die niet rechtmatig in Nederland verblijven en crimineel gedrag en overlast veroorzaken. De komende tijd wordt bekeken of het mogelijk is om hen gedwongen of vrijwillig te laten vertrekken. Eerder is er contact gelegd met de landelijke coördinator voor de aanpak van overlast door veiligelanders. Burgemeester Dijksma heeft hierover contact met de verantwoordelijke staatssecretaris.