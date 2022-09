Utrechtse tramschutter vindt advocaat, zaak over moordpoging, mishandeling en vernieling in gevangenis hervat

In de gevangenis zou T. in februari 2021 een gevangenisbewaarder in het gezicht hebben gestoken met een wapen. Acht maanden later zou hij agressief zijn geworden in de recreatieruimte. Hij vernielde onder meer een televisie, een magnetron, een PlayStation en een airfryer. Toen een medewerker hem tot bedaren probeerde te brengen, gooide de Utrechter met hete olie en verwondde hij de medewerker.