Verloederd Vasco da Gama-gebied in Utrechtse wijk Kanaleneiland krijgt facelift

Het gebied in de wijk Kanaleneiland is verouderd en vooral bij het winkelcentrum is al jaren sprake van lachgas gebruikende jongeren die zorgen voor overlast, vervuiling en vernielingen. Bewoners en ondernemers voelen zich geïntimideerd door deze groep. Dit heeft ook tot leegstand geleid. In 2017 trok de raad al aan de bel over de verloedering.