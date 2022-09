Strengere toegangscontrole bij afvalscheidingsstations, bezoeker moet woonadres kunnen laten zien

Bezoekers wordt verder gevraagd geen spullen uit containers te halen en goed na te denken of grofvuil nog bruikbaar is voor iemand anders. Bij grote hoeveelheden puin en tuinafval wordt geadviseerd een bouwcontainer aan huis te huren. RMN wijst er daarnaast op dat ook bezoekers die met de fiets zijn of te voet in de wachtrij moeten aansluiten.