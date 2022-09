Commissie: 'Utrecht moet ruimte bieden aan sekswerkers, maar dan kleinschalig en met minder regels'

Ook moet de gemeente kijken of het mogelijk is een vorm van kleinschalig straatsekswerk op te zetten, vergelijkbaar met de vorig jaar gesloten tippelzone. Dat systeem werkte goed voor degenen die daar werkten. Er was sociale controle, hulp- en dienstverlening was dichtbij en er was een goede relatie met politie en toezicht. De commissie is zich er van bewust dat er over dit onderwerp veel verdeeldheid bestaat, maar stelt dat er wel behoefte is aan deze vorm van prostitutie en dat er daarom goed moet worden gekeken naar de mogelijkheden.