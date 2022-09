Vijver verwarmt kinderboerderij Soest en straks misschien ook huizen in Overhees

De lokale vrijwilligers leggen de installatie in samenwerking met de gemeente Soest en waterschap Vallei en Veluwe aan. Het idee is dat op koudere dagen het water in de vijver warmer is dan de buitenlucht. Het temperatuurverschil levert via een een warmtewisselaar energie aan een warmtepomp waarmee een ketel in de kinderboerderij wordt verwarmd. De verwachting is dat je zo een temperatuur van 35 tot 40 graden kunt opwekken.