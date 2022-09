Provincie Utrecht wil boer Simon die land kwijtraakte helpen: 'Een uiterst ongelukkige situatie'

We vroegen aan de provincie Utrecht wat hun rol is geweest in het geheel. Een woordvoerder laat weten dat de provincie niet op de hoogte was van de problemen waar Van de Vendel nu tegenaan loopt. Ze gaan contact met hem opnemen. Daarbij voegt de woordvoerder toe dat de plattelandscoach niet in dienst is van de provincie. "Als provincie stimuleren wij de overstap naar biologische landbouw en extensieve veeteelt. [...] Als provincie stellen we subsidie beschikbaar zodat agrariërs gebruik kunnen maken van een plattelandscoach. Een plattelandscoach begeleidt boeren met persoonlijke ‘keukentafelgesprekken’"