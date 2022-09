De beste manier om afval te scheiden? In De Ronde Venen zijn ze het nog niet eens

Wethouder van der Greft laat weten dat nascheiding op dit moment geen optie is. "In plattelandsgemeentes is het nog niet voordeliger in vergelijking met steden", legt hij uit. "Er wordt hier al best goed gescheiden. Dan heeft het geen voordeel om over te stappen naar nascheiding." Wel houdt hij de ontwikkelingen goed in de gaten. "Als de robot het straks beter kan dan gaan we weer evalueren."