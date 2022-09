Utrechtse veteraan krijgt bijzondere Amerikaanse medaille: 'Ik vocht voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid'

Ondanks de heftige naweeën van die oorlog kijkt Bercx naar eigen zeggen met trots terug op die tijd. "Ik vocht voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid en ik heb altijd gevoeld dat ik dit terug heb gekregen, zowel nu als in de 23 jaar dat ik in dienst was.'' Als hij zijn prijs even later in ontvangst neemt, vraagt hij zijn vrouw op te staan in het publiek. Hij bedankt haar voor haar steun en toeverlaat in de donkere periode na zijn missie.