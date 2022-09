Voedselbanken nóg drukker door verruiming van norm: 'We barsten uit onze voegen'

De voedselbank heeft twee uitgiftepunten in de wijk, maar dat moeten er drie worden: "We barsten uit onze voegen, dus een extra locatie biedt hopelijk verlichting", schetst Jongerius de situatie. Hij is van plan vaker acties te organiseren om spullen in te zamelen, want hij wil iedereen gezond eten mee kunnen geven: "En niet alleen maar cola of chips. We zitten eigenlijk in een 'perfect storm'. Vroeger kregen we veel van supermarkten, maar die gaan zuiniger om met hun spullen, en er zijn ook apps tegen voedselverspilling. Aan de andere kant hebben wij het steeds drukker. We willen niet naar een situatie waar je vroeg naar de voedselbank moet zodat je wat te kiezen hebt."