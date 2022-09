Mobilisatie Rusland raakt ook Utrechters: 'Ik wil gewoon mijn leven weer oppakken'

In Nederland merken we voorlopig nog weinig van de poging van veel Russische mannen om naar het buitenland te vluchten. "Het aantal asielverzoeken van Russen is nog steeds hetzelfde", zegt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland in Utrecht. Mannen die de mobilisatie willen ontlopen vluchten volgens hem in eerste instantie vooral naar omliggende landen, zoals Georgië, Armenië of Turkije. "Of ze ook naar Europa komen, dat weten we nog niet."