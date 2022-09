Kindersmederij in Driebergen zoekt nieuw onderkomen: 'Het stinkt, rookt en maakt lawaai, dus het is best lastig'

Driebergen - De ruimte is gevuld met steenkooldampen, het geluid van hamers op staal is soms oorverdovend, maar de populariteit is er niet minder om: de kidsclub van smederij De Smidse in Driebergen is een succes. Kinderen van 9 tot 16 jaar leren daar de beginselen van het ijzersmeden. Er is zelfs een wachtlijst, maar er is één probleempje: het huurcontract loopt eind december af en er is nog geen nieuwe locatie gevonden. “Het is best moeilijk om iets geschikts te vinden, want er zijn nogal wat randvoorwaarden.”