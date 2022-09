Internationaal literatuurfestival in Utrecht opent met 'boekenzee': 'Dit is de Vuelta van de literatuur'

Het literatuurfestival bestaat sinds 2011 en is inmiddels uitgegroeid tot het grootste literatuurfestival van het land. Onderdeel van het festival is de 'Nacht van de Poëzie' waarbij dichters hun werk voordragen in TivoliVredenburg onder begeleiding van muziek. Een van de hoogtepunten is wat Jonker betreft de komst van de Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen. Hij opent het festival vandaag in de Domkerk. "Dat is iemand die op het Amerikaanse boekenbal het centrum van de aandacht is. Het is echt een unicum dat hij naar Nederland komt, en dan ook nog naar dit festival."