Extreem personeelstekort zorgt voor verschuiving op de arbeidsmarkt: 'Werknemers hebben meer macht'

Toon Taris is hoogleraar arbeidspsychologie bij de Universiteit Utrecht en ziet een grote verschuiving tussen de verhoudingen van werknemer en werkgever: "De werknemer krijgt meer macht doordat de werkgever hen harder nodig heeft", legt hij uit. Vroeger was het anders vertelt de hoogleraar. "Tot voor kort was het; voor jou tien anderen. Nu kan de werknemer dat zeggen. Dat maakt de werknemer zelfverzekerder." Ook Peters ziet dit. "Er is een verschuiving in vraag en aanbod, waardoor de werknemer meer ruimte krijgt om te onderhandelen en keuzes te maken."