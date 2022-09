Advies sekswerk in Utrecht klaar, maar hoe nu verder?

Toon lef is een ander advies van de commissie. Al wordt er anders gedacht over wat lef inhoudt. "Lef tonen door aan de wens om minder regels handen en voeten te geven", zegt Dirk-Jan van Vliet (D66). "Lef tonen is dat we uitspreken dat sekswerk belangrijk is en dat we er alles aan doen om het een plek te geven", aldus Oudejans (Student en Starter). Lef tonen is volgens het CDA: "Ik denk dat je als overheid voorzichtig moet zijn waar je betrokken in raakt. Lef tonen, dat vind ik lastig."