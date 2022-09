Documentaire Frans Bromet over Paleis Soestdijk: 'Al bijna tien jaar bezig, nog geen spa in de grond'

Kees Koudstaal vond filmen met Bromet, thuis en in de bossen bij Soestdijk, plezierig en ontspannen. Wel mist de documentaire volgens hem een belangrijk deel van de gebeurtenissen. "Het gaat over de Meyer Bergman Erfgoed Groep die weerstand van de overheid en natuurorganisaties ondervindt. Maar Bromet is in 2019 ingestapt toen het paleis allang was verkocht en de oorspronkelijke plannen drastisch waren veranderd. De andere kant van het verhaal is dat dit culturele erfgoed, dat premier Balkenende in 2008 nog beloofde in stand te houden, gewoon is verkwanseld."