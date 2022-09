Raakt Vollenhove in Zeist ooit het negatieve imago kwijt? 'Wij zijn trots op onze wijk'

Vollenhove blijft een wijk met een eigen aanpak vergeleken met de andere wijken in Zeist, geeft de wethouder eerlijk toe. Deze wijk zal meer zorg vragen dan andere: "Maar we kunnen er wel naartoe dat mensen zeggen: Ik heb een woning in Vollenhove, Hoera!" Of het imago van de wijk inmiddels is verbeterd zal op korte termijn duidelijk worden. De gemeente Zeist start vandaag een enquête in Vollenhove en steekproefsgewijs in de rest van de wijken om te vragen hoe men over Vollenhove denkt. Zo kan de gemeente meten of het imago inmiddels in de lift zit.