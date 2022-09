Ondanks regen veel animo voor Burendag na coronajaren

Provincie Utrecht - Tuinieren, spelletjes doen en gezellig samen eten: het gebeurt allemaal vandaag op Burendag. Er bijzonder is veel animo na twee coronajaren. Want in die periode zijn we erg gesteld geraakt op onze buren. "Op bijna 8500 plekken vieren mensen burendag", zegt Sandra Jetten van het Oranje Fonds. En dat is veel meer dan een paar jaar geleden.