In beeld: de mooiste modelspoorbanen in het Spoorwegmuseum

Eén van de beste modelbouwers is Floris Dilz uit het Utrechtse Kanaleneiland. “Ik woon niet aan het spoor maar juist aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Ik had als klein ventje wel uitzicht op het spoor. Ik ben geboren in Lombok en zat op de Puntenburgschool”, vertelt hij met een glimlach. "Aan het eind van het schoolplein zat een bosje en daarachter zat meteen Utrecht Centraal. Dus ik stond altijd in dat bosje naar de treinen te kijken.” Tot groot ongenoegen van zijn leerkrachten. “Dan trokken ze me aan mijn oor de bosjes uit. Maar ja, dan stond ik er daarna gelijk weer.”