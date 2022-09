Dit zijn de nominaties voor de Gouden Kalveren

Do Not Hesitate is een psychologische thriller waarin drie jonge soldaten tijdens een vredesmissie in het Midden-Oosten vast komen te zitten in de hete woestijn. Angst, dorst en paranoia krijgen langzaam maar zeker de overhand. Het oorlogsdrama is onder meer genomineerd in de categorieën beste film, beste regie, beste scenario en beste hoofdrol in een speelfilm.