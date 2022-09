Treinverkeer weer op gang na aanrijding bij Den Dolder

Utrecht / Amersfoort - Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal was gestremd omdat er bij Den Dolder iemand was aangereden door een trein. Ook op het traject Bilthoven-Baarn was er geen treinverkeer mogelijk. Door de aanrijding is de persoon om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht.