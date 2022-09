Grote uitslaande brand in Doornse bakkerij onder controle

"De brand is helemaal achter in het pand, in het dak. De vloer en dergelijken zijn ingestort, dus ze kunnen de brand niet meer van binnen bestrijden. Het was erg lastig om erbij te komen, vooral door de diepte van het pand", zegt woordvoerder Kelly van Ruler van de Veiligheidsregio Utrecht. Ook het type dak maakte het de brandweer alles behalve makkelijk. "Het zijn een soort twee lagen over elkaar heen, met een tussenlaag. En daar is de brand. Er zijn gaten in het dak gemaakt om er beter bij te kunnen." Voor zover bekend is er volgens Van Ruler niemand gewond geraakt.