Bloempotkachels zorgen voor run op terracotta: 'Het loopt hier als een trein'

"Het loopt hier als een trein", vertelt Michou van Schaik van Intratuin Leidsche Rijn over de verkoop van aardewerken potten. "En dat terwijl we die normaal amper verkopen in het najaar. Dat is nu wel anders. Zo had ik hier vorige week nog een vrouw aan de kassa die in een keer alle terracottapotten opkocht."