Utrechter (24) maanden na plofkraak en klopjacht alsnog aangehouden

Utrecht - De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden voor een plofkraak in Duitsland. Begin april vluchtten drie criminelen urenlang voor de politie na een de kraak in Duitsland mislukte. De gehuurde auto, een razendsnelle Audi RS3, stopte uiteindelijk noodgedwongen langs de A27 tussen Hilversum en Utrecht omdat de benzine op was. Eén verdachte werd die nacht in de buurt van de verlaten auto opgepakt, een tweede verdachte is vandaag gearresteerd door de politie.