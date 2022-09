Utrecht stopt met elektrische deelscooters: 'Geen meerwaarde'

Utrecht heeft grote plannen met deelvervoer. In 2030 moet het voor inwoners vanzelfsprekender zijn dan autobezit, stelt wethouder Lot van Hooijdonk. “Door te delen daalt het aantal geparkeerde auto’s en het aantal autoritten in de stad en daarmee zorgen we voor meer ruimte voor groen, voor spelende kinderen en meer ruimte om elkaar op straat te ontmoeten. En door e-deelfietsen en e-deelbakfietsen slim in de stad te plaatsen stimuleren we actieve, gezonde vervoerswijzen. Deelauto’s zijn bovendien over het algemeen schoner en autodelers rijden minder. Daarmee draagt delen bij aan schonere lucht en het tegengaan van klimaatverandering."