's Ochtends aan de ganzenlever en champagne voor het goede doel: 'Het is wel een stevig ontbijt'

Een copieuze maaltijd, met voor elke gang een bijpassende wijn, en dat midden in de nacht of 's ochtends vroeg. "Het is wel een stevig ontbijtje", laat een van de lekkerbekken weten. "Je moet er van houden. En dat doe ik, ik houd er wel van hoor. Je kunt me hier 's nachts voor wakker maken." Een andere man geniet ondertussen ook van zijn gerecht, en de tweekoppige band die de exclusieve hapjes van een muzikale omlijsting voorziet. "De gerechten, de muziek, de ambiance, het is allemaal goed. De ambiance klopt gewoon."