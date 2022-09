Doornse bakker aangeslagen na grote brand: 'Je hele levenswerk is naar zijn grootje'

Halverwege de ochtend komen steeds meer omwonenden kijken. "Dit is heftig", zegt een bewoner. "Vannacht hoorden we de sirenes. We hebben de ramen snel dicht gedaan, want er was enorm veel rook." De bewoner leeft erg mee met de bakker, en ook de ondernemers in de straat leven mee. "Dit wens je gewoon niemand toe en zeker zo'n jonge ondernemer niet die er echt voor gaat en een prachtige winkel heeft. Dit is dikke ellende."