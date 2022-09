Geen lunch, geen ouderbijdrage en zelfs douchen op school; armoede sijpelt scholen binnen

De armoede gaat verder dan het niet kunnen betalen van activiteiten, zegt Hagoort. “Ik was laatst op een school in Eindhoven en daar zeiden ze dat sommige kinderen na schooltijd langer op school blijven en zeggen: ‘Hier is het tenminste warm’. Er zijn meer en meer kinderen die geen ontbijt of lunch meehebben. Kinderen komen lastig in een goede leerhouding als ze slecht hebben gegeten. Door corona was er al leerachterstand. Dus we maken ons wel zorgen.”