Utrecht ziet verdubbeling duurzaamheidsleningen, fonds verhoogd met 4 miljoen euro

Wethouder Lot van Hooijdonk: "We zien in Utrecht dat mensen vaak wel willen verduurzamen, maar het geld hiervoor zelf niet op de plank hebben liggen. Terwijl je woning verduurzamen juist nu zo belangrijk is om je energierekening te verlagen. Met het aanvullen van het fonds voor deze lening maken we het voor meer inwoners mogelijk om energiebesparende maatregelen te treffen. Denk aan het isoleren van de woning, HR++ glas of de aanschaf van zonnepanelen of een hybride warmtepomp. Dit soort investeringen betaalt zichzelf al heel snel terug.”