Oppositiepartijen willen referendum over nieuw stadhuis Amersfoort van 118 miljoen euro

Via een referendum willen de partijen burgers de kans geven om zich uit te spreken over het stadhuis. "Wij hebben sterk het gevoel dat dit besluit niet de meerderheid van de burgers in Amersfoort vertegenwoordigt", aldus Tom van Lamoen van Amersfoort voor Vrijheid. "We willen een kans voor de belastingbetalers om zich direct uit te spreken over dit controversiële onderwerp. Alle partijen staan achter democratie, laat ze nu ook maar een keer met de billen bloot gaan."