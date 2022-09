Zitting in zaak Maarssense advocatenneef Ridouan T. vandaag met nieuwe raadsman

Justitie begon in het voorjaar van 2021 een onderzoek naar de veelvuldige contacten tussen T. en zijn advocatenneef. Tijdens bezoeken werd het tweetal afgeluisterd en gefilmd. De twee spraken veelvuldig over ontsnappingsplannen , uit de EBI of tijdens een transport naar de rechtbank. Volgens het OM is gebleken dat T. de schakel is geweest tussen zijn neef en de (criminele) buitenwereld. T. zit sinds zijn arrestatie vast en is inmiddels geen advocaat meer.