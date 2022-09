KVK: aantal diëtisten groeit met ruim een derde in vijf jaar

De NVD-baas vindt het niet vreemd dat voedseldeskundigen als zelfstandige beginnen, in of buiten de zorg. "Door het ontbreken van goede tarieven, bezuinigingen bij de instellingen, hoge administratieve lasten en steeds veranderend beleid in de zorg, is het voor sommige diëtisten minder aantrekkelijk om in de paramedische zorg aan de slag te gaan." Ook omdat zorgverzekeraars volgens haar de tarieven te weinig hebben verhoogd.