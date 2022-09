Porsche van Ihattaren in brand gestoken in Utrechtse wijk Kanaleneiland

Het onderzoek naar de brand van vannacht is in volle gang, meldt een woordvoerder van de politie aan RTV Utrecht. Er worden met buurtbewoners gesproken en camerabeelden gecheckt. “Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het hier om brandstichting gaat. Daarom is er ook nog een plaats delict op de locatie.” Of het daadwerkelijk om de auto van Ihattaren gaat, wil de woordvoerder niet bevestigen.