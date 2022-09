Van kassa draaien tot schappen vullen: inwoners Schoonrewoerd willen buurtsuper erbovenop helpen

De Jong denkt dat het in de toekomst steeds moeilijker wordt om in winkels als de zijne een boterham te verdienen. Een winkel die al 75 jaar in de familie is: "Kijk alleen al naar de aanschaf of huur van het pand. Mijn pand is ongeveer 500.000 euro. Er is geen bank die aan een jonge ondernemer dat geld leent. Ik heb het geluk dat ik in dit pand geboren en getogen ben." Door het dorp meer te betrekken denkt hij dat de voorziening van een supermarkt wel in Schoonrewoerd kan blijven. Over twee weken moet blijken of er echt genoeg geld binnen is gekomen.