Rijkswaterstaat over miljoenen kostende vijver: 'Wij hebben niets verzwegen'

Het geheel aan fouten heeft vele miljoenen gekost, die deels voor rekening van de bouwcombinatie zijn gekomen en deels voor rekening van de belastingbetaler. Wat voor rekening is gekomen van de aannemer is niet duidelijk, want daar wil het Rijksvastgoedbedrijf geen mededelingen over doen. "Daar hebben wij geen inzicht in", zegt Rentenaar. Voor een deel is dat niet waar, omdat er over de verdeling van de kosten van de vijver onderhandeld is met de aannemer, maar ook daar wil Rentenaar niets over zeggen: "Daar kan ik geen uitspraken over doen omdat dat vastligt in contractuele overeenkomsten." Wat het de staat gekost heeft is inmiddels wel bekend, namelijk ruim 8 miljoen euro.