OM: lucratieve handel met iPhones uit Thailand blijkt oplichterij

In de rechtbank beweerde M.S. dat hij in Thailand zelf het slachtoffer was geworden van oplichters. Die winkel waar hij de toestellen zou hebben gekocht, zou nep-toestellen in de dozen hebben gestopt. Hij beweerde dat hij dat pas had ontdekt toen hij bij terugkomst in Nederland de dozen opende. Omdat hij bang was voor de reactie van zijn zakenpartner, had hij dat stil gehouden en om een extra lening gevraagd om met een nieuwe lading iPhones het verlies goed te maken.