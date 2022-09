Pas op met online haardhout kopen: 'Oplichters spelen in op energiecrisis, al meer dan 500 aangiftes'

In het algemeen schieten nepshops de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. De politie registreerde in 2020 zo’n 6.400 aangiften over malafide webwinkels, in 2021 verdubbelde dat aantal naar ruim 13.000. De teller stond begin september dit jaar al op 8.300 aangiften. Het gemiddelde schadebedrag is ook gestegen: van 150 euro in 2021 naar 330 euro per gedupeerde in het eerste half jaar van 2022.