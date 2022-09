Tweede aangifte van zedendelict tegen Amersfoortse medewerker muziekschool

De verdachte werkte op de School voor Talent Muziek, onderdeel van Scholen in de Kunst in Amersfoort en de Bachschool in Soest. Op de website van eerstgenoemde instelling schreef de directie vorige week dat hij werkzaam was als ondersteuner en niet als docent, dirigent of begeleider. Hij is inmiddels ontslagen. "Hoe het onderzoek verder ook verloopt, het is uitgesloten dat de voormalig medewerker nog terugkeert op de Bachschool of bij Scholen in de Kunst."