Wie is de beste kaaskenner van Nederland? 'Er zitten altijd een paar instinkers in'

Het is moeilijker dan het lijkt. Zeker omdat de jury elk jaar er een kaas bij zet met een afwijking. "Kaas gaat in een zoutbad en daar moet hij bijvoorbeeld twee dagen in liggen. Maar stel ze vergeten hem eruit te halen en hij ligt er vier dagen in, dan is de kaas veel zouter is dan de kaas die men verwacht. Dan zeggen wij 'die kaas willen wij wel graag hebben, daar kunnen we wel wat mee", zegt Gerrit met een grijns.