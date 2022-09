Ris moest naar een psycholoog voor een 'x' in diens paspoort en hoopt dat de wet verandert

In de Tweede Kamer wordt vanavond en morgen gedebatteerd over de transgenderwet. D66 is als initiatiefnemer van de wet uitgesproken voorstander voor een wijziging. De coalitie is verdeeld: VVD en CDA twijfelen nog over de wet, ChristenUnie is tegen.

Platform Gendertwijfel voerde een omstreden campagne tegen de versoepeling van de wet en schreef een manifest. De actiegroep heeft een aantal bezwaren, onder andere uit godsdienstige overwegingen. Volgens Gendertwijfel is geslacht daarnaast 'een biologisch feit' en geen keuze of construct en zet vraagtekens bij het weghalen van de minimumleeftijd van 16 jaar. Ook zijn er volgens de organisatie 'bezwaren van vrouwen' die vrezen voor mannen die de wet misbruiken om toegang te krijgen tot vrouwentoiletten, -sportwedstrijden en gevangenissen.

De kans op misbruik is in opdracht van de overheid in 2017 onderzocht. Volgens universitair docent Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit Utrecht Marjolein van den Brink is toen alleen anekdotisch bewijs gevonden. Tegen de NOS zegt zij: "Er zijn heel weinig signalen dat er iets misgaat. Het is goed om een vinger aan de pols te houden, maar ik denk dat je niet kunt zeggen: deze wet mag niet doorgaan omdat andere mensen misschien moeilijk gaan doen."

Ook hing Gendertwijfel posters in bushokjes. Die werden onder andere in Utrecht beklad en vernield. Een reclamebureau haalde de posters wegens transfobie tijdelijk uit abri's, maar hing ze uiteindelijk weer terug.