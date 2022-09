Amersfoort heeft de begroting rond en dit gaan inwoners daarvan merken

In totaal heeft Amersfoort ruim 624 miljoen euro om uit te geven. Duizelingwekkend, maar heel bescheiden als je het vergelijkt met Amsterdam waar 5,7 miljard euro te besteden is. In Utrecht gaat het om 1,7 miljard euro. Het blijven bedragen waar moeilijk een voorstelling van te maken is. Interessanter is daarom om te zien hoe het geld verdeeld wordt.