'Gespannen situatie' op woonwagenkamp in Wilnis: politie assisteert bij werkzaamheden gemeente

De gemeente De Ronde Venen en de woonwagenbewoners hebben al sinds de jaren 90 een conflict. Het gaat vooral over het aantal standplaatsen en de staat van de woonwagens: die verzakken in de zachte veengrond. In 2013 werd daarom een raadsbesluit aangenomen waarin stond dat de gemeente het woonwagencentrum moet renoveren. Ook zouden er drie extra standplaatsen bij komen, waarmee het totaal op negen woonwagens uit zou komen.

Maar bewoners zijn het niet eens met de plannen en vinden dat de gemeente hen in de steek laat. Zo staken woonwagenbewoners in 2018 coniferen in brand en blokkeerden ze de weg om aandacht te vragen voor hun situatie. Een jaar later spande de gemeente een kort geding aan vanwege de tegenstand van de bewoners.