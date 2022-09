Brieven van Mohammed B. aan Ridouan T. gepubliceerd

Het document met de inhoud is met instemming van de verdediging van Mohammed B. gepubliceerd. Het bevat 119 pagina's aan handgeschreven brieven van B. aan Ridouan T. Hij schrijft in het Nederlands, Engels en korte passages in het Arabisch. De teksten gaan vooral over de islam en de interpretatie en vertaling van Koranteksten. Verder schrijft B. soms over de omstandigheden van zijn detentie ("De directie wil ons volledig isoleren van de rest van de bajes, wat dat betreft waren we in de EBI beter af") en over zijn gezondheid. Hij is onder behandeling bij een reumatoloog.