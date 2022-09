Provincie investeert volgend jaar in kringlooplandbouw en energietransitie

De totale begroting voor 2023 bedraagt ruim 663 miljoen euro. In de afgelopen periode heeft het college van Gedeputeerde Staten, het provinciebestuur, een aantal stippen op de horizon gezet om de provincie voor te bereiden op verwachte groei op vijf opgaven. Wonen, energie en klimaat, economie en gezondheid, natuur en recreatie en bereikbaarheid. In de begroting is terug zien dat het meeste geld uitgetrokken wordt voor bereikbaarheid. Dat blijft de belangrijkste opgave. Nieuw is dat er meer geld beschikbaar komt voor bijvoorbeeld kringlooplandbouw als gevolg van de stikstofcrisis.