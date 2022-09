Zelfdiagnose Schalkwijkse dorpsdokter bij afscheid: gemengde gevoelens en rouw

Van Steenis stapte ruim dertig jaar geleden voor het eerst binnen in zijn praktijk. Hij was toen - zoals hij zelf zegt - een enthousiaste, bevlogen jonge dokter. "Ik had al flink wat rondgekeken in het land. Ik had toen al een aantal jaren in het ziekenhuis gewerkt en dus al flink wat ervaring opgedaan. Toen kwam ik op de huisartsenopleiding terecht en dat was eigenlijk precies wat ik altijd had gewild."