Utrecht trekt bijna 7 miljoen euro uit om inwoners te helpen tijdens duur najaar

Hoe hoog de bijstandsnorm is, ligt aan je leefsituatie. Voor een alleenstaande is dit € 1266,29, voor een stel €1756,10. In de oude situatie betekende dit dat een alleenstaande met een inkomen tot €1582,86 recht had op de energietoeslag, in de nieuwe situatie wordt dit bedrag verhoogd naar €1899,44. Voor een stel lag het bedrag op €2195,13. Dit wordt nu €2634,15 Onder de 21 liggen de bedragen een stuk lager.